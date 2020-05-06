С 7 мая ни один человек не вправе посещать магазины и аптеки без защитной маски. Об этом сообщил мэр столицы Ион Чебан.

«Администраторы перечисленных торговых заведений не будет разрешать доступ лицам без масок или других защитных аксессуаров дыхательных путей. Несоблюдение этого положения или установленных мер представляет опасность для общественного здоровья и станет основанием для привлечения к административной или уголовной ответственности виновных», – написал Чебан в социальной сети.

Нововведения одобрены сегодня столичной Комиссией по чрезвычайным положениям.