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Газета "Кишиневские новости"

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Мнение жителей Молдовы о решении КС заблокировать российский кредит

06 мая
23:11 2020
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Большинство жителей страны отрицательно относятся к решению Конституционного суда, заблокировавшего российский кредит, и считают это политическим решением. Согласно исследованию «Избирательный барометр-2020», представленному компанией «IData», 35,4% граждан уверены в политической подоплеке происходящего. В то же время 26,1% респондентов назвали решение судей верным, а 27,9% считают, что оно нанесет ущерб экономике Молдовы и имиджу страны. Телефонный опрос проводился с 26 апреля по 4 мая 2020 года, в нем участвовал 931 человек. Погрешность составляет 3,2%.

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