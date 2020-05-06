Большинство жителей страны отрицательно относятся к решению Конституционного суда, заблокировавшего российский кредит, и считают это политическим решением. Согласно исследованию «Избирательный барометр-2020», представленному компанией «IData», 35,4% граждан уверены в политической подоплеке происходящего. В то же время 26,1% респондентов назвали решение судей верным, а 27,9% считают, что оно нанесет ущерб экономике Молдовы и имиджу страны. Телефонный опрос проводился с 26 апреля по 4 мая 2020 года, в нем участвовал 931 человек. Погрешность составляет 3,2%.