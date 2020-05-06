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Газета "Кишиневские новости"

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Игорь Додон встретился с представителями малого и среднего бизнеса

06 мая
22:51 2020
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Президент Молдовы провел очередную встречу с руководителями ассоциаций, представляющих различные секторы экономики. Сегодняшняя беседа касалась проблем малого и среднего бизнеса, а также обладателей патентов.

Глава государства отметил, что после ожидаемой отмены чрезвычайного положения 15 мая ограничительные меры не будут полностью отменены, чтобы не допустить нового роста числа инфицированных. В связи с этим возникшие проблемы малого и среднего бизнеса останутся актуальными.

На встрече говорилось об административном давлении и нелояльной конкуренции со стороны крупного бизнеса – в первую очередь, больших торговых сетей.

В ходе дискуссии президент заверил присутствующих в том, что высшее руководство страны приложит максимальные усилия для поддержки экономических агентов и населения в условиях кризиса, а озвученные сегодня проблемы будут приняты к сведению и по ним предложат решения.

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