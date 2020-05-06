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Газета "Кишиневские новости"

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Как бывший премьер Украины Тимошенко получила компенсацию $ 5.5 млн?

06 мая
22:16 2020
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Лидер партии «Баткивщина» в посте на Facebook сообщила, откуда у нее появились $ 5.5 млн.

Юлия Тимошенко объяснила, что денежная сумма является компенсацией ущерба, «причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов», и получена на стадии досудебного урегулирования. Доход был сразу же ею задекларирован. В качестве источника дохода указана американская юридическая компания Reid, Collins, Tsai LLP.

Напомним, что в 2011 году, когда президентом был Виктор Янукович, Тимошенко была осуждена на 7 лет лишения свободы за нарушения по газовому соглашению с Россией в 2009 году. Однако в 2014 году Тимошенко была отпущена на свободу, а Европейский суд признал её арест незаконным и политически мотивированным.

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