День Европы в нашей стране будут отмечать до конца мая, только все действа можно будет увидеть лишь посредством телевидения или Интернета, сообщает агентство “Инфотаг”.

Трехнедельная программа включает в себя серию просветительских и культурных программ. Посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко по этому случаю заявил: “День Европы отмечает ценности, которые легли в основу создания ЕС и коими на протяжении семидесяти лет руководствуются государства-члены, проявляя солидарность и единство, эти ценности позволяют нам существовать вместе”.