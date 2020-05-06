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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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Евроценности онлайн до конца мая

06 мая
13:26 2020
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День Европы в нашей стране будут отмечать до конца мая, только все действа можно будет увидеть лишь посредством телевидения или Интернета, сообщает агентство “Инфотаг”.

Трехнедельная программа включает в себя серию просветительских и культурных программ. Посол Евросоюза в Молдове Петер Михалко по этому случаю заявил: “День Европы отмечает ценности, которые легли в основу создания ЕС и коими на протяжении семидесяти лет руководствуются государства-члены, проявляя солидарность и единство, эти ценности позволяют нам существовать вместе”.

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