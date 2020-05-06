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Газета "Кишиневские новости"

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В Молдове на Демпартию наехала “машина”

06 мая
13:26 2020
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Дмитрий Дьяков, почетные председатель Демпартии, утверждает: формирование стало мишенью для “машины”, которая хочет уничтожить ДПМ, сообщает unimedia.info

Депутат парламента уверен, если группа Pro Moldova, возглавляемая Андрианом Канду, войдет в состав правящей коалиции, то беглый олигарх Влад Плахотнюк вернется в страну. Последствия этого предсказать уже совсем не трудно. “Настоящая машина задействована для того, чтобы разрушить Демпартию. Частично это удается по причине того, что эти люди формировали список депутатов.  У них есть свои аргументы. Не исключена возможность  и финансовых интересов”, – считает Дьяков. 

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