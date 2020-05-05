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Газета "Кишиневские новости"

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И у Диснея спрятаться не удалось

05 мая
21:16 2020
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Обычно полиция разных стран ловит тех, кто нарушает режим самоизоляции. Но вот во Флориде нарушителем оказался человек, решивший этот режим соблюдать.

Правда, собирался мужчина провести время карантина не у себя дома, а на лоне природы – в закрытом парке развлечений «Disney Discovery Island». Посетителей перестали пускать сюда еще в 1999 году, и теперь из-за бурной растительности территория напоминает джунгли.

Вот там-то и захотел самоизолироваться Ричард МакГуайр, который тайно проник в заброшенный парк и даже успел пробыть там пару дней, пока его не обнаружили охранники и не вызвали полицию, передает popmech.ru.

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