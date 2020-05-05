Как известно, собаки помогают человеку в самых разных сферах. В частности, в медицине их используют для диагностики по запаху больных малярией и раком (установлено, что обоняние собаки как в минимум в 40 раз сильнее, чем у человека).

Теперь ученые предположили, что собакам по силам унюхать и коронавирус, прежде всего у тех больных, у кого не наблюдается никаких симптомов. В американском университете Пенсильвании уже начали обучать группу лабрадоров, считающихся одними из самых умных среди собачьего племени. Пока псов тренируют на распознавание запаха заведомо зараженных людей. Затем их попробуют научить различать запахи биологических жидкостей больных и здоровых.

Если все пойдет успешно, предполагается создать группы из четвероногих диагностов в аэропортах, больницах и других местах массового скопления людей, сообщает ОСН со ссылкой на «Washingtonpost».