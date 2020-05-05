Президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире государственного телеканала заявил о поимке двух американских «наемников», причастных к попытке совершить переворот. Президент Мадуро размахивал их якобы американскими паспортами и ID картами от Флоридской компании по обеспечению безопасности Silvercorp, передает CNN.

Исполнительный директор Silvercorp Джордан Гудро (Jordan Goudreau) дал комментарий Вашингтон пост, в котором подтвердил, что два американца были задержаны в понедельник. Он опознал их как Айрана Берри (Airan Berry) и Люка Денмана (Luke Denman). Гудро заявил, что двое задержанных знакомы ему со времен работы в спец службах и в минувшее воскресенье участвовали в некой операции Гидеон (Operation Gideon).

Официальные лица США обвинили Мадуро в наркотерроризме и предложили $ 15 млн вознаграждения тому, кто предоставит информацию, достаточную для задержания Мадуро. Однако власти США дистанцировались от воскресной операции, подвергнув сомнению ее легальность.