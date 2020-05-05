С понедельника, 11 мая, чешские границы вновь смогут пересекать поезда и автобусы, передает информационное агентство ČTK. Такое решение было принято правительством Чехии, о чем в своем Твиттере сообщил вице-премьер Карел Гавличек.

В тот же день откроются крупные магазины, а также террасы ресторанов и кафе.

Начиная с 20 апреля, чешскими властями осуществляется поэтапная отмена ограничений, введенных в связи с пандемией. Граждане республики с 24 апреля могут выезжать за ее пределы. Правда, по возвращении они обязаны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19 или пройти двухнедельный карантин. Однако пока границы соседних государств остаются закрытыми.

Введенный 12 марта в Чехии режим чрезвычайной ситуации планируется отменять не раньше 17 мая.