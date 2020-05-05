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Газета "Кишиневские новости"

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Кто попросит Плахотнюка поселить румынских медиков в отеле Nobil?

05 мая
14:41 2020
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Василе Боля, назвавший Канду «игрушкой Шора», призвал его совершить достойный поступок – помочь переселить румынских медиков в отель Nobil, который принадлежит Владу Плахотнюку. Таким образом Боля ответил на критику Канду условий проживания врачей из Румынии.

«Мы видели, что новый проект олигарха-беглеца Илана Шора – Андриан Канду, критикует условия, в которых живут румынские медики, приехавшие в Молдову. Можем посоветовать игрушке Шора – Канду, попросить своего крестного Владимира Плахотнюка поселить медиков в пятизвездочном отеле Nobil. Это был бы красивый поступок крестного в поддержку крестника», – написал в социальной сети Боля.

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