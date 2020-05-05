Василе Боля, назвавший Канду «игрушкой Шора», призвал его совершить достойный поступок – помочь переселить румынских медиков в отель Nobil, который принадлежит Владу Плахотнюку. Таким образом Боля ответил на критику Канду условий проживания врачей из Румынии.

«Мы видели, что новый проект олигарха-беглеца Илана Шора – Андриан Канду, критикует условия, в которых живут румынские медики, приехавшие в Молдову. Можем посоветовать игрушке Шора – Канду, попросить своего крестного Владимира Плахотнюка поселить медиков в пятизвездочном отеле Nobil. Это был бы красивый поступок крестного в поддержку крестника», – написал в социальной сети Боля.