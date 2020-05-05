Депутат от ПСРМ Александр Нестеровский утверждает, что граждане города Бельцы разочарованы «открытыми русофобскими действиями» Ренато Усатого. Нестеровский написал в соцсетях, что мэр Бельц идет рука об руку с другим русофобом Владом Плахотнюком.

«Невероятно! От дружбы с Москвой и от соглашений о сотрудничестве с различными городами Российской Федерации до открытой борьбы с Россией. Этот политический “coming out” совершил Ренато Усатый, более известный в обществе как «Балабол». После того, как ранее хвастался поддержкой для города Бельцы, любезно предложенной российскими властями, сегодня Усатый призывает людей протестовать против кредита в размере 200 миллионов евро, выделенного нашей стране Российской Федерацией. Действия “Балабола” доказывают, что он выполняет приказы своих западных кураторов, которые финансируют и помогают ему информационно и консультациями. Тот факт, что Ренато идет рука об руку с другим русофобом Владом Плахотнюком, раскрывает сам Усатый. Он признался, что встречается с фином Плахотнюка – Дорином Дамиром и готовит некие действия против президента Игоря Додона. Тем временем, жители города Бельцы уже разочарованы некомпетентностью мэра и открытыми русофобскими действиями Усатого», – написал Нестеровский.