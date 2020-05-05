Сегодня Игорь Додон отправился на север Молдовы. По традиции глава государства проведет беседы с местными властями, экономическими агентами и персоналом больниц, поздравит ветеранов с приближающимся Днём Победы.

Первым пунктом поездки значилось посещение Мемориала города Фалешты.

«Возложил цветы к памятнику, отдав дань уважения всем, кто погиб в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и в ходе вооруженного конфликта 1992 года, а также ликвидаторам последствий чернобыльской катастрофы.

Затем отправился в Районную больницу Фалешт, где вместе с администрацией и персоналом обсудил эпидемиологическую ситуацию в регионе. Лечебное учреждение оснащено необходимым оборудованием, у медицинских работников есть все нужные средства защиты.

В настоящее время здесь проходят лечение 10 пациентов, зараженных коронавирусом, 30 уже выписались. Всего в районе 148 инфицированных, из которых 58 вылечились, семеро скончались», – написал президент РМ в соцсетях.