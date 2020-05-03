Кенийские власти начали массово тестировать жителей беднейших районов Найроби на COVID-19. Эти районы густо заселены, потому соблюдать дистанцию, требуемую для соблюдения санитарных норм в условиях эпидемии, проблематично.

Добровольное тестирование было организовано властями Кении после того, как в соседней стране – Сомали – врачи заговорили о росте заболеваемости и скачке смертности. Был ужесточен контроль и введен карантин на границе с Сомали.

Для простых же кенийцев тестирование – это не только проверка здоровья, но и возможность возобновить бизнес, падение которого из-за эпидемии серьезно осложнило жизнь многим семьям – невозможность оплаты жилья и содержания семей, сообщает ru.euronews.com.