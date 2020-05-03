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Газета "Кишиневские новости"

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Британский сэконд-хэнд будет бороздить Балтийское море

03 мая
16:51 2020
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Министерство обороны Литвы приобрело в Великобритании списанный в 2017 году тральщик-искатель мин типа Hunt, сообщает “Военное обозрение”.

Это уже третий корабль такого типа в ВМС прибалтийской страны. Покупка проведена через агентство по реализации военного имущества Соединенного королевства. Судно обошлось Вильнюсу в 1 миллион фунтов стерлингов, при этом в пресс-релизе британского военного ведомства уточняется: на утилизацию объекта потребовалось бы 750 тысяч фунтов. Сделка весьма выгодна, у Великобритании есть еще десять тральщиков типа Hunt выведенных из эксплуатации.

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