Министерство обороны Литвы приобрело в Великобритании списанный в 2017 году тральщик-искатель мин типа Hunt, сообщает “Военное обозрение”.

Это уже третий корабль такого типа в ВМС прибалтийской страны. Покупка проведена через агентство по реализации военного имущества Соединенного королевства. Судно обошлось Вильнюсу в 1 миллион фунтов стерлингов, при этом в пресс-релизе британского военного ведомства уточняется: на утилизацию объекта потребовалось бы 750 тысяч фунтов. Сделка весьма выгодна, у Великобритании есть еще десять тральщиков типа Hunt выведенных из эксплуатации.