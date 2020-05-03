Понедельник, 4 мая 2020, 07:37

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Министры тоже болеют

03 мая
16:31 2020
Версия для печати

Министр внутренних дел Павел Войку сообщил в социальных сетях, что заразился коронавирусом.

Член кабинета министров рассказал пользователям, что у него легкая форма COVID-19, а потому госпитализация не требуется, и он находится дома. “Заверяю всех, что данный факт никоим образом не влияет на работу возглавляемого мною ведомства, все находится под контролем, а за каждую сферу деятельности отвечают государственные секретари”, – пишет министр. Также он призвал сограждан следовать рекомендациям властей относительно блокирования распространения коронавируса.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,73–0,56%
EUR19,41–0,71%
GBP22,10–0,51%
UAH0,66–0,54%
RON4,01–0,89%
RUB0,24–0,07%

Курсы валют в MDL на 04.05.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд