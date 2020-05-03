Министр внутренних дел Павел Войку сообщил в социальных сетях, что заразился коронавирусом.

Член кабинета министров рассказал пользователям, что у него легкая форма COVID-19, а потому госпитализация не требуется, и он находится дома. “Заверяю всех, что данный факт никоим образом не влияет на работу возглавляемого мною ведомства, все находится под контролем, а за каждую сферу деятельности отвечают государственные секретари”, – пишет министр. Также он призвал сограждан следовать рекомендациям властей относительно блокирования распространения коронавируса.