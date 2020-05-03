Пресс-служба Moldovagaz сообщает, что с четвертого мая открываются ее отделения в Бельцах, Яловенах, Оргееве, Единцах, Флорештах, Комрате, Кагуле, Тараклии, Чимишлии и Унгенах.

Головной офис в Кишиневе начал работать более недели назад. Представительства в Штефан-Водэ, Резине, Теленештах, Сороках, Кантемире и Леова остаются закрытыми. Считается, что в этих райцентрах высока вероятность заболевания коронавирусом. Руководство компании призвало всех потенциальных посетителей соблюдать социальную дистанцию и выполнять просьбы сотрудников Moldovagaz.