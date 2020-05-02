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Газета "Кишиневские новости"

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В Одессе все спокойно, виновные в гибели 48 человек не наказаны

02 мая
16:11 2020
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Виновные в гибели сорока восьми человек в Одессе, 2 мая 2014 года, до сих пор не понесли наказания, заявила глава мониторинговой комиссии по правам человека ООН Матильда Богнер, сообщает агентство ТАСС.

По ее словам, семьи жертв трагедии в Доме профсоюзов борются за справедливость, но “правосудие остается недостижимым”. По словам Богнер, нет никакого прогресса в расследовании, не привлечены к ответственности и милиционеры, обвиняемые в невыполнении профессиональных обязанностей. В то же время агентство “Укринформ” сообщает: “В день шестой годовщины событий 2 мая безопасность граждан обеспечивают более полутора тысяч правоохранителей, среди которых – работники полиции, ГСЧС и нацгвардейцы”.     

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