Поставки природного газа в Молдову из Российской Федерации за январь-апрель этого года сократились на 4 процента, сообщает украинское издание “Сегодня”.

В южном направлении, на Балканы, перекачка уменьшилась на 71%. Пресс-служба ООО “Оператор ГТС” объясняет данный факт таким образом: «Сокращение объема транзита по трансбалканскому коридору обусловлено запуском с начала этого года обходного газопровода “Турецкий поток”». Всего с начала года через Украину на запад прокачано 15,5 миллиарда кубометров газа, что на 47% меньше, чем в 2019-м.