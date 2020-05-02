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Газета "Кишиневские новости"

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“Турецкий поток” ударил по украинскому транзиту

02 мая
16:06 2020
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Поставки природного газа в Молдову из Российской Федерации за январь-апрель этого года сократились на 4 процента, сообщает украинское издание “Сегодня”.

В южном направлении, на Балканы, перекачка уменьшилась на 71%. Пресс-служба ООО “Оператор ГТС” объясняет данный факт таким образом: «Сокращение объема транзита по трансбалканскому коридору обусловлено запуском с начала этого года обходного газопровода “Турецкий поток”». Всего с начала года через Украину на запад прокачано 15,5 миллиарда кубометров газа, что на 47% меньше, чем в 2019-м.

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