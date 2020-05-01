Требования соблюдать социальную дистанцию будут распространяться на авиаперевозки и после ослабления карантинных мер. При нынешнем оборудовании самолетов лайнерам придется летать полупустыми, а цены на билеты могут повыситься.

Чтобы этого не случилось, итальянский поставщик авиационных кресел «AvioInteriors» разработал новую концепцию пассажирских сидений, пишет AINonline. Рассматривается несколько вариантов. Один из них – отгородить сидения друг от друга пластиковыми экранами.

Другой вариант – расставить кресла так, чтобы два боковых смотрели в одну сторону, а среднее – в противоположную. Экраны между креслами также будут установлены.

В результате авиакомпаниям удастся соблюсти требования безопасности и обеспечить пассажирам социальную дистанцию, а все места в самолетах будут заняты.