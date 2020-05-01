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Газета "Кишиневские новости"

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Как обезопасить себя от заражения СОVID-19 зонтиком

01 мая
21:01 2020
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Эпидемия коронавируса внедрила в наше сознание много новых понятий. Одно из них – «социальная дистанция». Правда, заставить людей реализовать эти понятия на практике оказалось не так просто.

Но власти индийского села, кажется, придумали, как обеспечить соблюдение этой самой социальной дистанции. Добиться этого решили с помощью… зонтиков. Всем жителям села раздали 10000 зонтиков, сообщает местное агентство PTI. В дополнение к зонтику каждый получил по две маски.

В сельской администрации уверены, что, если каждый человек будет ходить с открытым зонтиком, люди просто не смогут приблизиться к другу на опасное расстояние. Следовательно, не смогут заразиться один от другого, и эпидемия пойдет на убыль.  

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