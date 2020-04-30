Президент Молдовы продолжает рабочие встречи с представителями различных секторов национальной экономики. Сегодня глава государства побеседовал с руководителями строительных компаний.

Игорь Додон отметил, что от пандемического кризиса пострадали все сферы социально-экономической жизни страны, и строительная отрасль не стала исключением.

На прошедшей встрече обсуждались проблемы, связанные с осуществлением строительных работ и наличием заказов. Подчеркивалось, что восстановление экономики будет небыстрым и спрос на недвижимость восстановится нескоро.

Президент добавил, что по истечении срока действия чрезвычайного положения руководство страны огласит предложения для каждой отрасли экономики, которые будут направлены в парламент в качестве законодательной инициативы.