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Газета "Кишиневские новости"

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О чем говорилось на совещании Игоря Додона со строителями?

30 апреля
20:21 2020
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Президент Молдовы продолжает рабочие встречи с представителями различных секторов национальной экономики. Сегодня глава государства побеседовал с руководителями строительных компаний.

Игорь Додон отметил, что от пандемического кризиса пострадали все сферы социально-экономической жизни страны, и строительная отрасль не стала исключением.

На прошедшей встрече обсуждались проблемы, связанные с осуществлением строительных работ и наличием заказов. Подчеркивалось, что восстановление экономики будет небыстрым и спрос на недвижимость восстановится нескоро.

Президент добавил, что по истечении срока действия чрезвычайного положения руководство страны огласит предложения для каждой отрасли экономики, которые будут направлены в парламент в качестве законодательной инициативы.

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