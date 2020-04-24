Президент страны рассказал о реальных причинах действий оппозиции

Президент Игорь Додон считает, что реальной причиной недовольства парламентской оппозиции российскими кредитом являются не условия, а намерение властей стабилизировать ситуацию в стране. Глава государства в ходе передачи «Президент отвечает» заявил, что против этого кредита выступают политики, которые были у власти в последние годы и растратили подозрительным образом кредиты, предоставленные западными партнерами, а также принимали участие в краже миллиарда из банковской системы.

«Почему столько шума вокруг российского кредита? Против выступают те депутаты, те силы, которые последние 10 лет были у власти. Они брали кредиты у западных партнеров, а знаем, что случилось с этими кредитами, они украли миллиард долларов из банковской системы и теперь кричат громче всех против российского кредита», – сказал Игорь Додон.

По мнению главы государства, противники получения российского кредита надеялись, что правительство не сможет выплачивать зарплаты, пенсии и другие пособия и на фоне этого недовольства они придут к власти.

«Почему кричат? Не потому что им не нравится определенный пункт этого соглашения. Они очень надеялись, что у нас не будет финансовых средств, мы не справимся, а люди выйдут на улицу из-за задержек зарплаты и пенсий. И на этом фоне возмущения они вернуться во власть. Других причин нет», – заявил Додон.

Президент отметил, что сразу после того, как Россия выделила кредит, отреагировали и другие партнеры Молдовы.

«Через несколько часов мы получили кредит МВФ, затем ЕС объявил, что готов предоставить 100 млн евро. Мы признательны всем: ЕС, США. Но с конкретной финансовой помощью пришла Россия, и за это я хочу выразить благодарность. Мы очень ценим этот шаг», – рассказал глава государства.