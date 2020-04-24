Суббота, 25 апреля 2020, 03:24

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

О чем говорили президенты Молдовы и Литвы?

24 апреля
23:31 2020
Версия для печати

Игорь Додон провел сегодня онлайн-дискуссию с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

В ходе беседы глава государства дал высокую оценку двусторонним отношениям и активному политическому диалогу между нашими странами. В то же время он отметил, что у нас есть нереализованный потенциал, предложив углубление партнерства во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации, вызванной пандемическим кризисом в наших странах и в мире, а также о мерах, предпринимаемых властями для борьбы с пандемией. Игорь Додон выразил искреннюю благодарность Литовской Республике за оказываемую помощь и поддержку в репатриации граждан РМ в период карантина, а также за решение правительства Литвы о выделении финансовой помощи для приобретения медицинских расходных материалов и оборудования, нужных нам для борьбы с распространением коронавируса нового типа.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD18,30+0,62%
EUR19,81+1,08%
GBP22,63+0,72%
UAH0,67+0,28%
RON4,09+1,07%
RUB0,25+0,85%

Курсы валют в MDL на 24.04.2020

Архив

© 2017 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд