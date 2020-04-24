Игорь Додон провел сегодня онлайн-дискуссию с президентом Литовской Республики Гитанасом Науседой.

В ходе беседы глава государства дал высокую оценку двусторонним отношениям и активному политическому диалогу между нашими странами. В то же время он отметил, что у нас есть нереализованный потенциал, предложив углубление партнерства во всех областях, представляющих взаимный интерес.

Собеседники обменялись мнениями о ситуации, вызванной пандемическим кризисом в наших странах и в мире, а также о мерах, предпринимаемых властями для борьбы с пандемией. Игорь Додон выразил искреннюю благодарность Литовской Республике за оказываемую помощь и поддержку в репатриации граждан РМ в период карантина, а также за решение правительства Литвы о выделении финансовой помощи для приобретения медицинских расходных материалов и оборудования, нужных нам для борьбы с распространением коронавируса нового типа.