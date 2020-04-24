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Газета "Кишиневские новости"

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Кто выиграл от решения КС Молдовы заблокировать российский кредит?

24 апреля
23:31 2020
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Депутат ПСРМ Василе Боля написал в социальной сети о том, что победа в Конституционном суде, о которой объявил крестник Плахотнюка Андриан Канду, радует криминальные группировки в молдавской политике, а граждане и предприниматели рискуют остаться без поддержки государства в разгар кризиса.

«Теперь этой победе радуются криминальные группировки с тесными связями в молдавской политике, которые обокрали банковскую систему на миллиарды леев, которые взяли в концессию Кишиневский аэропорт. Как им не радоваться, если им удалось повторно заблокировать помощь правительства для граждан страны? Но что осталось гражданам Молдовы и предпринимателям, которые ждут поддержки государства в этот сложный период? Люди пострадают, потому что могут остаться без зарплат, пенсий и социальной помощи, без поддержки для бизнеса», – написал депутат.

«Зато эти группировки сохранят 9 евро, которые берут с каждого пассажира в аэропорту и другие блага, полученные во времена Плахотнюка. Гниль завелась в Датском королевстве», – заключил Василе Боля.

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