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Газета "Кишиневские новости"

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Кому выгодно, чтобы в Молдове разразился тотальный кризис?

24 апреля
23:31 2020
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Депутат ПСРМ Влад Батрынча призывает оппозицию к ответственности. На своей странице в Facebook Батрынча написал, что Молдова находится на грани всеобъемлющего кризиса, вызванного пандемией COVID-19.

«Медицинская система находится под беспрецедентным давлением. Мировая экономика, включая молдавскую, серьезно пострадала. А есть еще также засуха, которая негативно повлияет на урожай. Граждане страны, в том числе бизнес-среда, нуждаются в государственной помощи.

Правительство договорилось о выгодном кредите в размере 200 миллионов евро с Российской Федерацией, а также о кредитах МВФ и других международных структур.

К сожалению, группа Канду-Шор-Санду-Нэстасе уже блокирует кредит в Конституционном суде. Оппозиция хочет заблокировать в КС и пакет поддержки для граждан и бизнес-среды. Если из России не поступит одобренная парламентом существенная финансовая помощь, граждане рискуют остаться без зарплат и пенсий. Речь уже не идет о ремонте дорог, создании новых рабочих мест и т. д.

В связи с этим мы обращаемся к совести (сознательности) политического класса, особенно оппозиционных политиков: будьте ответственными! Действуйте для граждан, для Молдовы, в интересах народа нашей страны!» – написал Батрынча.

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