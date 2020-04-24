Или почему группа Про-Шор заблокировала решения в поддержку населения

Партия социалистов Республики Молдова с обеспокоенностью отмечает, что в последние дни оппозиционные партии предприняли ряд действий, направленных на подрыв усилий правительства по реализации социального плана помощи гражданам по выходу из кризиса, вызванного пандемией.

Для всех уже очевидно, что эти действия усилились, когда правительство решило часть аэропортового сбора, уплачиваемого гражданами при покупке авиабилетов, вернуть государству и использовать эти средства для помощи людям, пострадавшим от социально-экономического кризиса.

Это решение вызвало недовольство группы, которая незаконно контролирует Международный аэропорт Кишинева, группы, которая сначала попыталась заблокировать в парламенте пакет законов по поддержке граждан при помощи парламентской группы Pro Moldova, созданной и поддержанной осужденным Иланом Шором. Когда они увидели, что потерпели неудачу, то прибегли к хорошо известным методам из недавнего прошлого и заблокировали пакет законов в Конституционном суде. А когда это решение было отменено парламентским большинством, они решили, что им нужен полный контроль над Конституционным судом.

В связи с этим мы считаем, что есть явные признаки того, что произошедшие вчера изменения в Конституционном суде на самом деле являются попыткой взять фундаментальный институт государства под контроль преступной группы. Эта группа стремится полностью парализовать государство в условиях пандемического кризиса, блокировать социально-экономические инициативы правительства, что может затруднить выдачу зарплат и пенсий. Эта ситуация весьма вероятна, если пакет законов, проголосованных вчера в парламенте, будет отменен.

Все это происходит с активным участием PAS и PPDA – партий, которым выгодна эта игра интересов и которые заняты достижением только своих политических целей, но не интересов граждан. Эти партии решили поддержать тех, кто незаконно контролирует Аэропорт, вместо того, чтобы поддерживать потребности населения в условиях тяжелого кризиса.

ПСРМ осуждает безответственное поведение оппозиционных партий и все действия, которые они предпринимают против граждан.

В то же время ПСРМ будет внимательно следить за тем, что будет происходить в Конституционном суде в ближайший период, и мы с максимальной твердостью примем все необходимые правовые и политические меры, если будет доказано, что на решения этого института оказывают политическое влияние преступные группы, которые стоят за спиной некоторых оппозиционных партий. У государства есть рычаги, чтобы заблокировать передачу основного института в руки криминальных групп, если тому появятся дополнительные доказательства.