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Газета "Кишиневские новости"

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Кто стоит за «Ландроматом» и похищением гигантских сумм у РЖД?

Кто стоит за «Ландроматом» и похищением гигантских сумм у РЖД?
24 апреля
15:56 2020
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Сегодня днем Следственный департамент МВД РФ заочно предъявит обвинения по «делу Ландромата» молдавскому политику, мэру города Бельцы Ренато Усатому. Об этом сообщает канал Telegram ВЧК-ОГПУ.

«Среди прочего ему инкриминируют статью 210 УК РФ (организация преступного сообщества). Затем последуют заочный арест и международный розыск. Причем, в связи с розыском по линии Интерпола ранее Усатый сам себя поставил в непростое положение. Когда-то он прятался в России от уголовного преследования и был вызван на допрос. У следователя он предъявил паспорт гражданина Российской Федерации (смотрите фото), в протоколе допроса также указал, что имеет только гражданство РФ. А если Усатый – гражданин РФ, то любая страна, включая Молдову, имеет все законные права выдать его на свою «родину», то есть в Россию. По версии СД МВД РФ, Усатый отмывал через «Ландромат» гигантские суммы, похищенные у РЖД», – отмечает источник.

Напомним, что ранее Усатый признался, что получил повестку от Следственного департамента МВД РФ.

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