Политолог Дионис Ченуша считает, что решение Конституционного суда от 23 апреля, приостановившего ратификацию российского кредита, демонстрирует, что судьи не контролируются Игорем Додоном.

«Недавно я говорил, что не верю в конспирологические теории о контроле Конституционного суда политической командой Додона. Сначала Суд отсрочил вступление в силу закона, по которому правительство Иона Кику взяло на себя ответственность. После чего тот же Суд объявил его неконституционным. Теперь судьи снимают Владимира Цуркана и назначают председателем другого судью. Следующим шагом было блокирование российского кредита. Вроде ни одна из этих акций не связана с конспирологической теорией о том, что Суд принадлежит кому-то. Кстати, российский кредит был заблокирован по требованию группы Pro-Moldova, руководителем которой является (извините) крестник Плахотнюка Андриан Канду. Это маленькая месть Плахотнюка. Но посмотрим – удастся она или нет», – написал Ченуша.