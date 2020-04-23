Туда не доходят плохие новости

Двое английских путешественников решили пересечь Атлантику на моторной лодке. Они проплыли от Канар до Карибского моря, на это ушел почти месяц, и мореплаватели ничего не знали о поразившей мир пандемии. Эта новость стала им известна, лишь когда они собрались выйти на берег. Береговая охрана не хотела их пустить, пока путешественники с помощью GPS не подтвердили, что в последние 25 дней просто не могли ни с кем общаться, потому что плыли через океан. И, значит, распространителями коронавируса ни в коем случае не являются.