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Газета "Кишиневские новости"

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Лучшее место для самоизоляции – Атлантика

23 апреля
22:56 2020
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Туда не доходят плохие новости

Двое английских путешественников решили пересечь Атлантику на моторной лодке. Они проплыли от Канар до Карибского моря, на это ушел почти месяц, и мореплаватели ничего не знали о поразившей мир пандемии. Эта новость стала им известна, лишь когда они собрались выйти на берег. Береговая охрана не хотела их пустить, пока путешественники с помощью GPS не подтвердили, что в последние 25 дней просто не могли ни с кем общаться, потому что плыли через океан. И, значит, распространителями коронавируса ни в коем случае не являются.     

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