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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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Не зря назвали полюс Южным

23 апреля
22:51 2020
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90 млн лет назад Антарктида была покрыта тропическими лесами

Антарктиду принято считать краем вечных льдов и морозов. Но недавние исследования показали, что под морским дном сохранились останки растений, способных существовать лишь в тропическом климате. Возраст находки определили в 90 млн лет. Ученые сделали вывод, что в те времена Антарктида была покрыта хвойными лесами, подобными тем, что сегодня произрастают в Новой Зеландии. Это значит, что климат здесь был умеренно тропическим, с достаточным количеством осадков, и имелось довольно много пресных водоемов, передает planet-today.ru. А потом наступил Ледниковый период, и Антарктида стала такой, какую мы знаем сегодня. Но теперь льды на Южном Полюсе вновь начинают таять…  

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