Большинство жителей считают, что власти Молдовы борются с коронавирусом лучше, чем в других странах

42% граждан Молдовы считают, что власти страны действовали лучше, чем в других странах во время кризиса, спровоцированного распространением коронавируса. Согласно опросу, реализованному IMAS по заказу компании «Public Media», еще 30% респондентов заявили, что власти действовали сопоставимо с тем, как это происходило в других странах. Отрицательное мнение высказали 22%, остальные воздержались от ответа.

Телефонный опрос «Восприятие эпидемии коронавируса-II», представленный сегодня компанией IMAS, проводился в период с 13 по 17 апреля 2020. В нем приняли участие 722 человека из всех районов страны. Погрешность составляет 3,7%.