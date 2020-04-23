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Газета "Кишиневские новости"

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Какую оценку действиям властей в период эпидемии дают граждане?

23 апреля
21:36 2020
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Большинство жителей считают, что власти Молдовы борются с коронавирусом лучше, чем в других странах

42% граждан Молдовы считают, что власти страны действовали лучше, чем в других странах во время кризиса, спровоцированного распространением коронавируса. Согласно опросу, реализованному IMAS по заказу компании «Public Media», еще 30% респондентов заявили, что власти действовали сопоставимо с тем, как это происходило в других странах. Отрицательное мнение высказали 22%, остальные воздержались от ответа.

Телефонный опрос «Восприятие эпидемии коронавируса-II», представленный сегодня компанией IMAS, проводился в период с 13 по 17 апреля 2020. В нем приняли участие 722 человека из всех районов страны. Погрешность составляет 3,7%.

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