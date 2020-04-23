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Газета "Кишиневские новости"

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Парламент одобрил меры по поддержке населения и предпринимателей

23 апреля
21:36 2020
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Депутаты одобрили сегодня законопроект о мерах по поддержке предпринимательской деятельности. Документ был разработан правительством и представлен парламентариям премьер-министром Ионом Кику.

Среди предлагаемых мер – упрощение доступа к кредитам в период с 1 мая 2020 по 31 декабря 2020 г. Также плательщикам НДС предоставляется право на возмещение средств за будущие периоды, что позволит улучшить финансовое положение предприятий. В рамках предлагаемой программы такие отрасли как сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, транспорт и предприятия телекоммуникаций получат 1 млрд леев. В то же время снижается ставка НДС с 20 до 15% для сферы HoReCa.

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