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Газета "Кишиневские новости"

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Куда может послать МВФ оппозицию Молдовы?

23 апреля
21:36 2020
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Ответ на этот вопрос знает бывший министр экономики Александр Муравский

Журналистам телеканала ACCENT TV в эксклюзивном комментарии экономический эксперт Александр Муравский заявил, что в ситуации, когда в стране кризис и бюджетный дефицит в 16 миллиардов леев, оппозиция ведёт себя, как минимум, неграмотно.

«Мы же понимаем, что это элемент определенной геополитики. Сравнивать условия кредита от МВФ или Мирового банка с условиями межгосударственного кредита – это вообще безграмотно. Это совершенно разные принципы подхода, разные организации и так далее. Вы же понимаете, есть определенные правила политической игры, есть оппозиция и власть. Когда читаешь или слушаешь эту критику, то выясняется, что люди почти не читали ни одной статьи соглашения. Ответ простой: ребята, какие проблемы? Пойдите в МВФ. У нас в бюджете дыра в 16 миллиардов леев. Сейчас кредиты от России и МВФ закрывают 8 миллиардов. Нужны ещё деньги. Пусть идут к МВФ и скажут: нам надо не 200, а 500 миллиардов долларов. Я хочу видеть, как далеко МВФ их пошлет», – заявил экс-министр экономики Александр Муравский.

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