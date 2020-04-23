Председатель парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ считает, что депутаты Санду-Канду-Шора-Нэстасе сегодня попытались спровоцировать в стране хаос и лишить граждан зарплат и пенсий. По мнению парламентария, этого не случилось, так как парламентское большинство одобрило решение о кредитных ресурсах от РФ и МВФ, что позволит государству выполнять свои социальные обязательства, а врачам получать финансовую поддержку и расходные материалы и в дальнейшем.

«Оппозиция действовала, как настоящий социальный вирус, который разрушает страну и собственный народ. Депутаты Санду-Канду-Шора-Нэстасе намеревались сегодня лишить зарплат и поддержки даже врачей, которые на передовой борются с вирусом COVID-19. Слава Богу, это им не удалось! Парламентское большинство одобрило кредитные соглашения с РФ и МВФ. Это позволит согражданам получать зарплаты и пенсии, врачи будут обеспечены финансовой поддержкой и расходными материалами и в дальнейшем», – написал депутат на своей странице в социальной сети.

По мнению Фуркулицэ, вызывает сожаление тот факт, что оппозиция делает все возможное, чтобы ситуация в стране ухудшилась в надежде на то, что хотя бы так она сможет вернуться к власти.

«Позор за подобное отношение! Те, кто сейчас критикует российский кредит только потому, что он российский, забывают, что несколько месяцев назад подписали соглашение о займе и обязались повысить сборы и налоги, увеличить цену на газ для потребителей. Также как делают вид, что забыли, как брали внешние кредиты по высоким ставкам или у коммерческих банков по цене 20% и выше», – считает парламентарий.

Председатель фракции ПСРМ заявил, что считает нормальным ведение политической борьбы, но интересы граждан и страны должны объединять политические силы.