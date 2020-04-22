Аляска была заселена задолго до Египта

И это несмотря на суровый климат. Такой вывод сделали археологи и климатологи США, изучая полуостров. В междуречье Ноотак и Колвилл были обнаружены останки поселений: развалины жилых домов и даже своеобразных мастерских, где делали каменные инструменты.

Неподалеку нашлось и нечто, напоминающее египетские пирамиды – груды камней характерной формы. Правда, в них никого не хоронили, сооружения были предназначены для охоты на северных оленей. Зато возраст у них оказался куда солиднее, чем у знаменитых пирамид из Долины царей: по оценкам специалистов, им как минимум 11000 лет, сообщает Anchorage Daily News.

Это значит, что люди поселились в этих суровых, но богатых растениями и животными краях значительно раньше, чем на берегах Нила.