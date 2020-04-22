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Газета "Кишиневские новости"

Культура

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В Италии коронавирус вызвал книжный бум

22 апреля
22:31 2020
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После карантина итальянцы наводнили книжные магазины

В Италии, где эпидемия пошла на спад, власти начали постепенно ослаблять карантинные меры. В числе первых открылись книжные магазины. И здесь сразу столкнулись с небывалым наплывом покупателей, передает Euronews.

Люди признаются, что чтение скрашивало им пребывание в режиме самоизоляции. В результате многие перечитали все имевшиеся в доме книги и решили приобрести что-то новенькое. И это резонно. Судя по всему, других развлечений, кроме чтения, у итальянцев не будет еще долго. Власти страны, опасаясь второй волны коронавирусной инфекции, объявили, что кинотеатры, бары, рестораны и другие увеселительные заведения откроют не раньше, чем через несколько месяцев.    

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