Грудные импланты спасли женщине жизнь

Едва ли жительница Торонто думала, когда решалась на операцию по увеличению груди, что это когда-то убережет ее от смерти. Но случилось именно так.

Она шла по улице, когда неожиданно услышала выстрел и ощутила боль в груди. Пошла кровь. В больнице врачи сразу обнаружили отверстие от пули, а на рентгене увидели и ее саму, застрявшую в грудной клетке, сообщает портал «Народные новости».

Оказалось, что в результате выстрела у женщины сломано ребро и ушиблено легкое. По мнению врачей, пациентка сравнительно легко отделалась благодаря именно силиконовым имплантам. Именно они заставили пулю изменить траекторию. Не будь имплантов, пуля могла бы достигнуть сердца. Чем бы все закончилось тогда, предсказать трудно.