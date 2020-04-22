Власти разрабатывают план, в котором будут четко указаны этапы выхода из кризиса. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон.

«Речь идет о возобновлении деятельности в некоторых сферах, где работа была прекращена. Так, первый этап может наступить 27 апреля, второй 15 мая, затем 1 июня, то есть раз в две недели, в зависимости от результатов, которые мы будем иметь. Это не означает послабление, а возвращение некоторых сфер к нормальной деятельности. Мы будем оценивать ситуацию на каждом этапе и, если число заражений будет расти, придется вернуться к некоторым ограничениям», – объяснил глава государства.

Игорь Додон уточнил, что решение о первом этапе будет принято уже на этой неделе, в пятницу вечером.