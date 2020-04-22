Президент Игорь Додон обсудит с бизнес-сообществом меры по предупреждению экономического кризиса. Об этом сообщил глава государства после заседания Единого командного центра.

«Необходимо принять меры по поддержке экономических агентов в постэпидемиологический период, потому что экономический кризис только набирает обороты. Я решил провести завтра первое заседание с руководителями бизнес-ассоциаций, где обсудим ситуацию в секторах экономики, чтобы узнать их мнение по выходу из этой ситуации», – заявил Игорь Додон.

В то же время глава государства намерен совершить рабочие поездки в территории, чтобы обсудить с фермерами проблемы засухи.