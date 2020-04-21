Такое решение приняла Комиссия по чрезвычайным ситуациям, сообщил премьер Ион Кику

«Мы обсудили увеличение чартерных полетов на следующей неделе. Мы отмечаем, наблюдая за динамикой импортируемых случаев, что она маленькая или даже нулевая. Мы дополнительно рассмотрим возможность увеличения авиарейсов в Молдову, чтобы наши сограждане смогли вернуться домой», – объявил премьер.

За последние сутки был отмечен единственный случай импорта заболевания. Речь идет о человеке, прибывшем из Великобритании. Из 2614 подтвержденных 134 случая COVID-19 были импортируемыми.