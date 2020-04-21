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Газета "Кишиневские новости"

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Почему оппозиции выгоден кризис в Молдове?

21 апреля
20:31 2020
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Лидер фракции ПСРМ о депутатах, которые выступают против российского кредита

«Истерия, лицемерие и безразличие к проблемам собственного народа», – так охарактеризовал лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ заявления оппозиции, сопротивляющейся получению российского кредита.

Фуркулицэ аргументировал свое мнение в социальной сети: «ИСТЕРИЧНЫЕ, потому что, если на прошлой неделе Майя Санду говорила, что Молдова должна взять в долг, чтобы справиться с экономических кризисом, то теперь партия Майи Санду утверждает, что необходимо отказаться от 200 млн евро из России. Они выдумали и фальшивку о том, что ставка в 2% годовых «не является привлекательной». Это ЛИЦЕМЕРИЕ, потому что сама Майя Санду, как и некоторые депутаты ее партии, была частью власти, которая брала в долг под значительно более высокий процент. Это БЕЗОТВЕТСТВЕННО, потому что они знают, что наша страна, граждане, предприниматели нуждаются в поддержке, чтобы преодолеть кризисный период», – с возмущением написал Корнелиу Фуркулицэ.

Социалист считает, что оппозиционным депутатам выгодно, чтобы дела в Молдове обстояли не лучшим образом, потому что только так у них есть шанс оказаться во власти.

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