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Газета "Кишиневские новости"

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Часть предприятий сферы HORECA возобновят свою работу

21 апреля
20:31 2020
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Это может произойти уже в среду, 22 апреля, сообщил премьер-министр Ион Кику

«В результате дискуссий, которые мы провели на прошлой неделе с представителями HORECA, разрешается продажа на вынос и катеринг предприятиями общественного питания. С некоторыми исключениями: буфеты, розничная торговля в киосках, производство еды на рынках, деятельность ресторанов и баров, связанных с транспортом», – объяснил премьер.

Уточним, что работа ресторанов и кафе была приостановлена из-за эпидемии коронавируса.

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