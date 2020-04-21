Это может произойти уже в среду, 22 апреля, сообщил премьер-министр Ион Кику

«В результате дискуссий, которые мы провели на прошлой неделе с представителями HORECA, разрешается продажа на вынос и катеринг предприятиями общественного питания. С некоторыми исключениями: буфеты, розничная торговля в киосках, производство еды на рынках, деятельность ресторанов и баров, связанных с транспортом», – объяснил премьер.

Уточним, что работа ресторанов и кафе была приостановлена из-за эпидемии коронавируса.