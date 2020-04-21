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Газета "Кишиневские новости"

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Кто сможет воспользоваться налоговыми льготами в Молдове?

21 апреля
17:21 2020
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Правительство подготовило ряд налоговых и финансово-банковских мер для поддержки предпринимателей

Правительство подготовило ряд налоговых и финансово-банковских мер для поддержки предпринимателей. Министр экономики и инфраструктуры Серджиу Рэйлян сегодня заявил, что эти меры предполагают субвенции, отсрочку выплат сборов и налогов, а также снижение процентной ставки по кредитам.

«Из публичного бюджета будут субвенционироваться полностью налоги на зарплату для сотрудников предприятий, деятельность которых была приостановлена из-за чрезвычайного положения», – заявил министр. Он уточнил, что размер возмещения составит 60% от суммы налогов на зарплату для компаний, которые пострадали косвенным образом из-за введения ЧП. Рэйлян подтвердил, что будет снижена ставка НДС для предприятий HoReCa.

«Снижен НДС с 20 до 15% для HoReCa. Нам удалось упростить процедуру регистрации медикаментов первой необходимости. Мы разблокировали сельскохозяйственные рынки, чтобы фермеры могли продавать свою продукцию», – рассказал глава ведомства.

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