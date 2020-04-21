Фракция ПСРМ одобрила действия правительства Кику по поддержке системы здравоохранения и снижению негативных последствий эпидемии для населения и предприятий

Об этом говорится в пресс-релизе ПСРМ, в котором, в частности, поясняется, что парламентская фракция Партии социалистов провела сегодня, 21 апреля, встречу с министром финансов Сергеем Пушкуца. Во встрече приняли участие президент Республики Молдова Игорь Додон и председатель парламента РМ Зинаида Гречаный.

Министр финансов проинформировал депутатов о положениях проекта решения правительства о внесении поправок в Закон о государственном бюджете на 2020 год. Он отметил, что необходимость изменений бюджета вызвана, прежде всего, влиянием пандемии COVID-19 на национальную экономику, потребностями системы здравоохранения, принятием неотложных мер по поддержке реального сектора и населения, и как следствие – необходимостью корректировки бюджетных показателей.

Министр сообщил, что в результате кризиса, вызванного пандемией, доходы государственного бюджета будут существенно сокращены на 6, 338 млрд леев (14,3%). Это связано в основном со снижением налогов и сборов, доходов от грантов. При этом были увеличены поступления от других доходов.

В то же время, правительство не только не уменьшит бюджетные расходы, но и увеличит их более чем на 2 млрд леев (1,6%), используя инструменты налогово-бюджетной политики.

Наиболее значительный рост расходов предусматривается для поддержки здравоохранения, для смягчения негативного воздействия пандемии на предприятия и население.

В этих целях правительство предпримет следующие меры:

– финансирование мероприятий по борьбе с COVID-19, включая приобретение защитного оборудования, обеспечение больниц медицинским оборудованием и приборами, переоборудование медицинских помещений и другие расходы;

– увеличение Фонда для безработных примерно в 6 раз, бюджета Национального агентства занятости, рост на 40% пособий по социальной помощи;

– предоставление субсидий экономическим агентам, которые выплачивают зарплату во время кризиса, создание Программы субсидирования процентных ставок по кредитам, заключенным с экономическими агентами, создание Программы возмещения НДС на последующий период, пополнение государственного Фонда интервенций для управления пандемической ситуацией, создание централизованного фонда с целью управления рисками.

Эти и другие меры увеличивают текущие расходы государственного бюджета на 3 671,3 млн леев, или примерно на 8,3% по сравнению с ранее утвержденными в бюджете.

На заседании фракции было отмечено, что, внося изменения в налоговую политику и в бюджет на 2020 год, правительство не только решает текущие проблемы бюджета и страны в целом, но смотрит вперед, когда страна вернется в нормальное русло. Речь идет об инвестиционных проектах и стимулировании бизнеса, которые предусмотрены в Проекте.

Фракция ПСРМ также обратила внимание на вынужденное увеличение бюджетного дефицита. При этом были одобрены действия правительства по заключению кредитных соглашений с Российской Федерацией и МВФ.

«Отметим, что позиция фракции ПСРМ не изменилась: мы являемся противниками сползания страны в долговую яму за счет бездумного получения и неэффективного использования внешних кредитов.

Однако сегодня реальность такова, что в условиях чрезвычайной ситуации мы вынуждены обращаться к внешним кредитам. Нам необходимо остановить распространение коронавируса, поддержать население и бизнес. Особенно с учетом достаточно привлекательных условий этих кредитов», – сказал председатель парламентской Комиссии по экономике, бюджету и финансам Владимир Головатюк.

По итогам встречи фракция ПСРМ приняла решение поддержать правительство в его усилиях по борьбе с пандемией, поддержке системы общественного здравоохранения и снижению негативных последствий для населения и предприятий.

Фракция ПСРМ также поддержит подписание кредитных соглашений с Российской Федерацией и Международным валютным фондом.