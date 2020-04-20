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Газета "Кишиневские новости"

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Японские трактора на молдавских черноземах

20 апреля
17:11 2020
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Правительство Японии передало нашим фермерам сорок три трактора модели Kubota. Поставка осуществлена в рамках проекта «Консервативное сельское хозяйство – развитие устойчивой системы управления почвами в Республике Молдова».

Министр сельского хозяйства РМ Ион Пержу выразил благодарность японской стороне, которая оказывает нашей стране помощь уже полтора десятка лет. “В рамках проекта сельхозпроизводителям предоставлена возможность обновить и переоснастить автопарк новой техникой, что позволит увеличить объемы производства”, – отметил министр. По данным минсельхоза, благодаря помощи со стороны Японии в Молдове создано около 30 тысяч рабочих мест.   

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