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Газета "Кишиневские новости"

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Российский танк индийской грязи не боится

20 апреля
16:56 2020
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В прессе и социальных сетях активно обсуждается интервью главы Минпромторга Дениса Мантурова, в котором он заявил, что новейший российский танка Т-14 «Армата» проходит испытания на территории Сирии.

Обозреватель греческой газеты Pentapostagma пишет: российская бронетехника на Ближнем Востоке – «сигнал НАТО и конкретно турецкому президенту, чтобы тот не питал иллюзий относительно большой средиземноморской войны». Также в интервью телеканалу «Россия 1» Мантуров рассказал, что в Москву поступают предварительные заявки на приобретение Т-14. Последние четверть века основной импортер российской бронетехники – Индия. Возможно, она также будет поставляться в Китай, Алжир и Вьетнам. Серийное производство Т-14 начнется, по словам Мантурова, в 2021 году. Когда завершится комплектация новой техникой частей Российской армии, танк получит «паспорт экспортного облика» и будет реализовываться на внешних рынках.

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