В карантине без стрелялки никак.

Необычное преступление зарегистрировали в Москве. Как сообщает vm.ru, в одной из закрытых на карантин школ сработала охранная сигнализация.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели взломанную входную дверь учебного заведения. Осмотрев здание, они обнаружили в компьютерном классе мужчину, увлеченного сетевой игрой. То ли компьютера у бедняги нет, то ли свой интернет расходовать не хотел, а без игры он карантин выдержать не мог.