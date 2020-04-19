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Газета "Кишиневские новости"

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Игромания оказалась сильнее вируса

19 апреля
21:31 2020
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В карантине без стрелялки никак.

Необычное преступление зарегистрировали в Москве. Как сообщает vm.ru, в одной из закрытых на карантин школ сработала охранная сигнализация.

Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов увидели взломанную входную дверь учебного заведения. Осмотрев здание, они обнаружили в компьютерном классе мужчину, увлеченного сетевой игрой. То ли компьютера у бедняги нет, то ли свой интернет расходовать не хотел, а без игры он карантин выдержать не мог.

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