Из-за эпидемии планету ждет дефицит этого напитка.

Коронавирус, добравшийся до Южной Америки, поставил под угрозу сбор урожая кофе. Между тем уборка должна начаться уже в следующем месяце. Но, похоже, трудиться на плантациях будет некому: рабочие боятся подхватить инфекцию, да и маленькие зарплаты их не устраивают.

Колумбия, Бразилия и Перу поставляют две трети всего кофе сорта «арабика», который выращивается на планете. Однако, судя по всему, в нынешнем году его будет собрано гораздо меньше. А значит, цены, без сомнения, повысятся. Тем более, что запасы, оставшиеся с прошлого года, уже пущены в ход и почти распроданы. Как бы не пришлось любителям кофе переориентироваться на другие напитки.