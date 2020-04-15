Премьер Кику прояснил ситуацию с экспортом в Польшу медицинских халатов

Информация, опубликованная иностранной авиакомпанией, дала повод некоторым молдавским оппозиционным политикам обвинить власти в том, что якобы Молдова, в ущерб собственным интересам, экспортирует защитное снаряжение для COVID-19.

«Надеюсь, наступит (а я уверен, что наступит) день, когда мы будем в состоянии оказывать помощь Европейскому союзу медицинским оборудованием… Пока же грузим ЗИЛ-ы картонными коробками с халатами, изготовленными предпринимателями из Бельц. Это экспортная операция, которых тысячи каждый день. Для них нет необходимости в разрешении Комиссии по чрезвычайным ситуации, потому что ни грузовые перевозки, ни коммерческий экспорт соответствующих комбинезонов не ограничены», – написал Ион Кику в социальной сети.

Премьер заявил, что предприятия текстильной отрасли быстро переориентировались и производят десятки тысяч комбинезонов, а из полученных от продажи средств выплачивают зарплаты и налоги.

«Мы не запрещали экспорт этих комбинезонов, которые некоторые называют «медицинским оборудованием», потому что с самого начала у нас было достаточно предложений на внутреннем рынке. Хуже обстояло дело с масками и защитными экранами – их и запретили экспортировать. Призываю отечественных предпринимателей больше производить подобных комбинезонов, так как их экспорт несет пользу стране», – написал Кику.